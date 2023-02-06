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سوريا توجه نداء عالميا للإغاثة جراء الزلزال المدمر (وزارة الخارجية)

السوداني يعلن حالة الطوارئ  في المناطق المتضررة من الزلزال شمال العراق

أخبار العالم

السوداني يعلن حالة الطوارئ  في المناطق المتضررة من الزلزال شمال العراق
AFP
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أعرب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن تضامنه مع ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم كردستان العراق، وشمال سوريا، وجنوب تركيا، فجر اليوم.

وقدم السوداني، تعازيه باسم العراق، لضحايا الزلزال وذويهم، في جميع المناطق العراقية، والدول المجاورة، التي أصابها الزلزال.

 كما أصدر السوداني تعليماته، للجهات العراقية المعنية، بإعلان حالة الطوارئ، وإرسال فرق الدفاع المدني، والطواقم الطبية، وطواقم الإسعاف الأولي، ومتطلبات الإغاثة، والمؤن الغذائية، والوقود، للمناطق المتضررة في شمال العراق.

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وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة محافظة كهرمان مرعش في تركيا، فجر اليوم، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف مئات القتلى والجرحى.

كما وصلت ارتدادات الزلزال إلى مدن شمال سوريا والعراق، وشعر بالزلزال سكان العاصمة اللبنانية بيروت.

وكانت أقوى ارتدادات الزلزال في مدن شمال سوريا، حيث تسبب بمقتل المئات وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المباني.

 

المصدر: RT

 

 

 

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زلزال مدمر يضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا وتهز ارتداداته منطقة شرق المتوسط.. لحظة بلحظة