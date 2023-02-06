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هزة أرضية تضرب عددا من المحافظات العراقية

أخبار العالم العربي

هزة أرضية تضرب عددا من المحافظات العراقية
AFP
صورة توثق آثار الزلزال الذي ضرب تركيا
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تعرضت العديد من المدن العراقية، اليوم الاثنين، لسلسلة من الهزات الأرضية، ناتجة عن ارتدادات الزلزال الذي ضرب تركيا، وشمال سوريا، فجر اليوم.

وأفاد مراسل RT في العراق، بأن العديد من المدن العراقية، تعرضت اليوم في تمام الساعة 13:25 بتوقيت بغداد، إلى هزات أرضية.

وأضاف المراسل، أن سكان العاصمة بغداد، ومحافظتي أربيل، ودهوك شمال العراق، شعروا بهزة أرضية في الوقت ذاته.

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وأوضحت هيئة رصد الزلازل العراقية، أن الهزات عبارة عن ارتدادات للهزة الأرضية التي ضربت تركيا، وشمال سوريا فجر اليوم.

ولم تسجل أية خسائر أو ضحايا نتيجة الهزات في العراق حتى اللحظة.

المصدر: RT

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زلزال مدمر يضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا وتهز ارتداداته منطقة شرق المتوسط.. لحظة بلحظة