وسائل إعلام: قلعة غازي عنتاب التاريخية تعرضت للدمار جراء الزلزال التركي

تعرضت قلعة غازي عنتاب التاريخية التي تم بناؤها منذ أكثر من 2200 عام إلى الانهيار خلال الزلزال الذي وقع في تركيا صباح اليوم.

Gaziantep Castle, which was built more than 2,200 years ago, collapsed during the earthquake pic.twitter.com/i4GjMKMBwU — BNO News Live (@BNODesk) February 6, 2023

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وكتبت صحيفة "بوستا" أن "القلعة التاريخية بغازي عنتاب انهارت".

ويذكر أن تلك القلعة التاريخية مدرجة في قائمة اليونسكو للمدن الإبداعية.

وقد وقع زلزال بقوة 7.4 درجة صباح اليوم في محافظة كهرمان مرعش وأدى إلى دمار في عدد من المدن. ووفقا لمكتب حالات الطوارئ فقد توفي 76 شخصا في 7 مقاطعات، فيما أصيب 440، وتم الإبلاغ عن الأضرار في عدة مناطق من سوريا، كما شعر المواطنون بالزلزال في العاصمة اللبنانية بيروت.

المصدر: نوفوستي