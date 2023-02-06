 
مباشر

ماسك يعرض المساعدة على تركيا

أخبار العالم

ماسك يعرض المساعدة على تركيا
AP
تركيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/up4r

قال مالك شركة "سبيس إكس" الأمريكية إيلون ماسك، إنه مستعد لإرسال أنظمة اتصالات "ستارلينك" عبر الأقمار الصناعية إلى تركيا لتقديم المساعدة بعد الزلزال.

إقرأ المزيد
المساجد تستقبل المتضررين من زلزال تركيا.. ورحلات عاجلة للراغبين بالتوجه للمناطق المنكوبة
المساجد تستقبل المتضررين من زلزال تركيا.. ورحلات عاجلة للراغبين بالتوجه للمناطق المنكوبة

وأعلن الملياردير الأمريكي عن ذلك اليوم الاثنين عبر صفحته في موقع "تويتر" مجيبا على سؤال أحد المستخدمين، عما إذا كان بإمكانه المساعدة بأقمار "ستارلينك" الصناعية وسط انقطاع التيار الكهربائي في تركيا.

ووقع زلزال بقوة 7.4 درجة في الساعة 04:17 في محافظة كهرمان مرعش، وأدى إلى دمار في عدد من المدن. ووفقا لمكتب حالات الطوارئ، توفي 76 شخصا في 7 مقاطعات، وأصيب 440.

كما تم الإبلاغ عن أضرار جسيمة وقتلى في عدة مناطق من سوريا، وشعر أهالي لبنان والأردن بالزلزال.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلزال مدمر يضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا وتهز ارتداداته منطقة شرق المتوسط.. لحظة بلحظة