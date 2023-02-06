الدفاع الروسية: لا أضرار بالمرافق الروسية في سوريا
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن كافة الخدمات التابعة لها على أراضي الجمهورية العربية السورية تسير على نحو طبيعي، ولا يوجد أي أضرار بالمرافق الروسية العاملة هناك.
جاء ذلك في بيان للوزارة تابعت فيه أن "القوات الروسية تعمل بشكل طبيعي، وأفراد القوات المسلحة الروسية يؤدون مهامهم الوظيفية على أكمل وجه، ولا يوجد أي تدمير أو أضرار بالمنشآت العسكرية الروسية".
وكان زلزال بقوة 7.4 درجة قد ضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا فجر اليوم، موقعا مئات القتلى وآلاف المصابين ودمارا في البنية التحتية، كما طالت ارتداداته منطقة شرق المتوسط لتصل إلى سواحل إيطاليا
المصدر: وزارة الدفاع الروسية