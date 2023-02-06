جهاز الدفاع المدني الإيطالي يعلن عن انتهاء خطر حدوث "تسونامي" جنوب البلاد

أعلن جهاز الدفاع المدني الإيطالي عن خطر حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" في جنوب البلاد ارتباطا بالزلزال الذي وقع صباح اليوم الاثنين في تركيا.

جاء ذلك على لسان رئيس الجهاز فابريزيو كورسيو الذي قال على الهواء مباشرة في قناة RaiNews24 إن خطر حدوث تسونامي في جنوب إيطاليا بسبب الزلزال القوي الذي ضرب جنوب تركيا صباح اليوم قد انتهى.

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وبحسبه، فإن التحذير من خطر حدوث تسونامي الذي أعلنته في وقت سابق خدمة الدفاع المدني يتعلق بالمناطق الجنوبية من البلاد، وفي مقدمتها المناطق الساحلية المتاخمة لمناطق صقلية وكلابريا وبوليا، إلا أنه تابع: "لقد قدم مركز التحذير من التسونامي التابع للمعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين Ingv المعلومات في الوقت المناسب حول مثل هذا الخطر على جزء من الساحل الشرقي للبلاد، إلا أنه في الوقت الحالي لم يعد هناك مثل هذا الخطر".

كما ألغت إدارة السكك الحديدية الحكومية قرارها بتعليق حركة مرور القطارات في صقلية وكالابريا وبوجليا كإجراء احترازي، وعادت خدمة السكك الحديدية في هذه المناطق إلى طبيعتها.

وكان زلزال بقوة 7.4 درجة قد ضرب جنوب تركيا وشمال و غرب سوريا فجر صباح اليوم، موقعا مئات القتلى وآلاف المصابين ودمارا في البنية التحتية كما طالت ارتداداته لتشمل منطقة شرق المتوسط لتصل إلى سواحل إيطاليا

المصدر: نوفوستي