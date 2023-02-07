العاهل السعودي يبعث برقية تعزية ومواساة للرئيس التركي

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ضحايا الزلزال الذي ضرب الجمهورية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين.

وقال الملك: "علمنا بنبأ الزلزال الذي ضرب جنوب الجمهورية التركية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب الجمهورية التركية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة".

وأضاف: "نؤكد لكم أننا نقف معكم ونساندكم في هذا الحدث المؤلم لنا جميعا، ونسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، متمنين عودة المفقودين سالمين، وألا تروا أي مكروه" .

وفي وقت مبكر من صباح يوم الاثنين، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب تركيا، وبحسب آخر المعطيات، قُتل ما لا يقل عن 2000 شخص، وأصيب أكثر من 10 آلاف آخرين.

كما وردت أنباء عن أضرار في عدة مناطق سورية، وشعرت بهزات أرضية في العاصمة اللبنانية بيروت، وبلغ عدد الضحايا في الوقت الحالي بسوريا أكثر من 1000 شخص، وأصيب أكثر من 1500 أخرين.

المصدر: واس + RT