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فرانس برس وسانا: عدد قتلى الزلزال المدمر في سوريا يرتفع إلى أكثر من 1000 شخص في حصيلة غير نهائية

السفارة السعودية في تركيا تصدر تنبيها وتؤكد: لم نتلق أي بلاغات عن وجود مواطنين بمناطق الزلزال

أخبار العالم العربي

السفارة السعودية في تركيا تصدر تنبيها وتؤكد: لم نتلق أي بلاغات عن وجود مواطنين بمناطق الزلزال
AFP
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نوهت السفارة السعودية في أنقرة أن بأنها لم تتلق حتى الآن أي بلاغات عن وجود مواطنين سعوديين في المنطقة التي ضربها الزلزال المدمر.

وفي تنبيه نشرته عبر حسابها "في "تويتر"، أوضحت السفارة أنها تتابع مع السلطات التركية للتأكد من عدم وجود مواطنين في المناطق المتضررة، وتهيب المواطنين في المتواجدين في مناطق الزلزال باتخاذ الحيطة والحذر والتواصل معها على الرقم المخصص للطوارئ.

و فجر اليوم الاثنين، ضرب زلزال مدمر بقوة 7.4 مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفا حتى الآن مئات الضحايا ودمارا كبيرا.

المصدر: "عكاظ"

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زلزال مدمر يضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا وتهز ارتداداته منطقة شرق المتوسط.. لحظة بلحظة