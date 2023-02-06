السفارة السعودية في تركيا تصدر تنبيها وتؤكد: لم نتلق أي بلاغات عن وجود مواطنين بمناطق الزلزال
AFP
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نوهت السفارة السعودية في أنقرة أن بأنها لم تتلق حتى الآن أي بلاغات عن وجود مواطنين سعوديين في المنطقة التي ضربها الزلزال المدمر.
وفي تنبيه نشرته عبر حسابها "في "تويتر"، أوضحت السفارة أنها تتابع مع السلطات التركية للتأكد من عدم وجود مواطنين في المناطق المتضررة، وتهيب المواطنين في المتواجدين في مناطق الزلزال باتخاذ الحيطة والحذر والتواصل معها على الرقم المخصص للطوارئ.
و فجر اليوم الاثنين، ضرب زلزال مدمر بقوة 7.4 مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفا حتى الآن مئات الضحايا ودمارا كبيرا.
المصدر: "عكاظ"