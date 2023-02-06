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حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا تتجاوز 3660 قتيلا في حصيلة غير نهائية

"إدارة الكوارث": ارتفاع حصيلة الزلزال في تركيا الى 2316 قتيلا في حصيلة غير نهائية

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أفادت إدارة الكوارث في تركيا بارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في البلاد الى 2316 قتيلا و 11119 جريحا.

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وذكرت الإدارة أن عدد المباني المدمّرة وصل إلى 6217 مبنى حتى الآن.

وأشارت إلى أن عدد المصابين في الزلزال، وصل حتى الآن إلى أكثر من 13 ألف مصاب.

وفجر اليوم الاثنين، ضرب زلزال بقوة  7.7 درجة محافظة كهرمان مرعش في تركيا، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف آلاف القتلى والجرحى.

كما وصلت ارتدادات الزلزال بقوة إلى مدن شمال سوريا والعراق، وشعر بالزلزال سكان العاصمة اللبنانية بيروت.

وكانت أقوى ارتدادات الزلزال في مدن شمال سوريا، حيث تسبب بمقتل المئات وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المباني.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الإثنين حدادا وطنيا لسبعة أيام في البلاد، بعد الزلزال.

وبحسب مرسوم أصدرته الحكومة، تنكّس الأعلام حتى مساء الأحد 12 فبراير.

المصدر: RT

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زلزال مدمر يضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا وتهز ارتداداته منطقة شرق المتوسط.. لحظة بلحظة