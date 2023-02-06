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فرانس برس وسانا: عدد قتلى الزلزال المدمر في سوريا يرتفع إلى أكثر من 1000 شخص في حصيلة غير نهائية

أردوغان يعلن حدادا وطنيا لمدة 7 أيام في تركيا

أخبار العالم

أردوغان يعلن حدادا وطنيا لمدة 7 أيام في تركيا
AFP
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين حدادا وطنيا 7 أيام في تركيا إثر الزلزال المدمرالذي ضرب البلاد.

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وأعلن أردوغان تنكيس الأعلام داخل البلاد وفي الممثليات الخارجية لغاية الأحد 12 فبراير.

وضرب زلزال بقوة  7.7 درجة محافظة كهرمان مرعش في تركيا، فجر اليوم، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف آلاف القتلى والجرحى.

كما وصلت ارتدادات الزلزال بقوة إلى مدن شمال سوريا والعراق، وشعر بالزلزال سكان العاصمة اللبنانية بيروت.

وكاننت أقوى ارتدادات الزلزال في مدن شمال سوريا، حيث تسبب بمقتل المئات وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المباني

المصدر: RT + "الأناضول"

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زلزال مدمر يضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا وتهز ارتداداته منطقة شرق المتوسط.. لحظة بلحظة