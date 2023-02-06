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لمواجهة تبعات الزلزال..الإمارات تبدأ عملية "الفارس الشهم/2" لدعم شعبي سوريا وتركيا

أخبار العالم العربي

لمواجهة تبعات الزلزال..الإمارات تبدأ عملية
AP
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وجه الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد ‏قيادة العمليات المشتركة ببدء عملية "الفارس الشهم / 2" لدعم الشعبين السوري والتركي للتخفيف من آثار الزلزال عن الناس.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأنه "تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعلنت "قيادة العمليات المشتركة" في وزارة الدفاع بدء عملية " الفارس الشهم/2 " لدعم الأشقاء والأصدقاء في الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية بمشاركة القوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي و"مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية" و"مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية" والهلال الأحمر الإماراتي".

وأوضحت "وام" أن هذه المساعدات الإنسانية والطبية المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة تأتي في إطار الاستجابة العاجلة للتخفيف من آثار الزلزال الذي تعرضت له سوريا وتركيا.

وقد أقلعت أول طائرة مساعدات من العاصمة أبو ظبي إلى مطار أضنة جنوب تركيا وعلى متنها فرق البحث والإنقاذ والطواقم والمعدات الطبية.

المصدر: "وام"

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