خلال 24 ساعة..عدد كبير من الضحايا بينهم أطفال في 3 حوادث متفرقة في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الدفع بـ26 سيارة إسعاف إلى موقع حادث انقلاب أتوبيس، صباح اليوم الاثنين، بطريق عيون موسى في اتجاه محافظة السويس.

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وأوضحت الوزارة أن الحصيلة الأولية تشير إلى إصابة 47 راكبا، تم نقل 43 منهم إلى مستشفى السويس العام، و4 مصابين إلى راس سدر المركزي.

كما وقع حادث آخر اليوم، أصيب فيه 21 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الدولي بجنوب سيناء، قادمًا من شرم الشيخ متجها إلى الإسكندرية.

وقال أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن إجمالي عدد المصابين في حادث انقلاب الأتوبيس السياحي بلغ 21 مصابا، تم نقل 4 مصابين إلى مستشفى رأس سدر العام، و14 مصابا إلى مستشفى السويس العام، بينما رفض 3 مصابين الانتقال إلى أي مستشفى.

وفي حادث آخر وقع أمس الأحد، أصيب 42 شخصا، بينهم أطفال، إثر انقلاب سيارة ربع نقل، كانت تقلهم على وصلة أبو سلطان قرب مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية.

وبحسب التحقيقات، فإن ضحايا الحادث تترواح أعمارهم بين 6 إلى 16عاما، وغادورا منازلهم بمحافظة الشرقية، في ساعة مبكرة من صباح الأحد، مستقلين سيارة ربع نقل للعمل بإحدى الصوب الزراعية بأبوسلطان ونتيجة انفجار الإطار اختلت عجلة القيادة مما أدى إلى انقلاب السيارة.

وقالت المصادر الطبية إن معظم الحالات في حالة حرجة وإنه جار استدعاء كافة استشاريي الجراحة والمخ والأعصاب والأطفال إلى المستشفيات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية



