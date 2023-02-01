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مصر.. ألسنة اللهب تلتهم مستشفى في القاهرة (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

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نشرت وسائل إعلام مصرية ومدونون مقاطع فيديو لحريق اندلع في مستشفى بالقاهرة، قبل أن يتدخل رجال الإطفاء لإخماده.

وأودى الحريق بحياة 3 أشخاص وإصابة 32 آخرين في الحريق الهائل الذي نشب بقسم الأشعة داخل أحد المستشفيات التابعة لأحد الجمعيات الأهلية بمحافظة القاهرة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار، أن الحصيلة الأولية للحادث تشير إلى إصابة 32 مواطنا وثلاث حالات وفاة.

وأكد أنه تم تقديم الخدمات الإسعافية لـ4 مصابين بموقع الحريق دون الحاجة لنقلهم للمستشفيات.

المصدر: RT + "تويتر"

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