مصر.. ألسنة اللهب تلتهم مستشفى في القاهرة (صور + فيديو)

نشرت وسائل إعلام مصرية ومدونون مقاطع فيديو لحريق اندلع في مستشفى بالقاهرة، قبل أن يتدخل رجال الإطفاء لإخماده.

وأودى الحريق بحياة 3 أشخاص وإصابة 32 آخرين في الحريق الهائل الذي نشب بقسم الأشعة داخل أحد المستشفيات التابعة لأحد الجمعيات الأهلية بمحافظة القاهرة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار، أن الحصيلة الأولية للحادث تشير إلى إصابة 32 مواطنا وثلاث حالات وفاة.

وأكد أنه تم تقديم الخدمات الإسعافية لـ4 مصابين بموقع الحريق دون الحاجة لنقلهم للمستشفيات.

🔴#مصر

حريق هائل في مستشفى "النور المحمدي" يخلف 3 قتلى وإصابة 32 آخرين pic.twitter.com/RGn1Bvq6gk — Almagharibia TV قناة المغاربية (@almagharibia_tv) February 1, 2023

إنا لله وإنا إليه راجعون

مصرع 3 أشخاص في حريق مستشفى النور المحمدي بالمطرية، قبل تمكن الحماية المدنية من السيطرة على الحريق pic.twitter.com/viMv3pCHHT — Mansoura Haroun (@MansouraHaroun4) February 1, 2023

بالصور والفيديو .. حريق ضخم في مستشفى كبير في مصر وتصاعد أدخنة كثيفة https://t.co/51nqB4wHIVpic.twitter.com/qT2LiI9g7H — صحيفة المرصد (@marsdnews24) February 1, 2023

المصدر: RT + "تويتر"