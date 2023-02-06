مراسلنا: وفاة شقيقة رئيس الوزراء السوري مع 11 ابنا وحفيدا لها بانهيار منزلها في حماة جراء الزلزال

أفاد مراسلنا بوفاة نسوم عرنوس شقيقة رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس مع أحد عشر ابنا وحفيدا لها تحت أنقاض بناء انهار في مدينة حماة بسبب الزلزال العنيف الذي ضرب سوريا فجر اليوم الاثنين.

وأعلنت وزارة الصحة السورية،ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 326 قتيلا و1024 جريحا في حلب واللاذقية وحماه وطرطوس.

إلى ذلك قال مدير عام المركز الوطني لرصد الزلزال رائد أحمد إن سوريا تأثرت بالزلازل الذي حدث في شمال اسكندرون بشكل عام بمختلف مناطقها، لافتا إلى أن المناطق القريبة من مركز الزلزال في إدلب واللاذقية وحلب كانت الأشد تأثرا.

وأكد أحمد أن الزلزال الرئيسي قوته 7.7 حدث في شمال لواء إسكندرون بمنطقة يابسة أي لم يحدث في البحر وبالتالي ليست هناك مؤشرات على حدوث موجات تسونامي كما يعتقد البعض

المصدر: RT