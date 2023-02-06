وزارة النفط السورية تتخذ إجراءات عاجلة متعلقة بالبنزين والمازوت جراء الزلزال المدمر

اتخذت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية إجراءات عاجلة لتعزيز عمليات الإنقاذ والإسعاف في المناطق المتضررة من الزلزال المدمر.

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ووفقا لبيان نشرته الوزارة فقد قامت بتزويد جميع المحافظات بكميات إضافية من المشتقات النفطية (بنزين – مازوت) من أجل تعزيز عمليات الإنقاذ والإسعاف وإزالة الركام مع استعدادها للاستجابة الفورية لأية احتياجات طارئة على مدار الساعة.

وعن الأضرار التي طالت القطاع النفطي في سوريا، أشار البيان إلى ما يلي:

- حصول تصدع في مدخنة وحدة القوى في مصفاة بانياس وهبوط في البطانة القرميدية للأفران وحصول بعض التهريب من المواد النفطية من الفلنجات وتصدعات في الأبنية الأمر الذي استدعى إيقاف المصفاة لمعالجة الأضرار والعودة للتشغيل المتوقع خلال 48 ساعة.

- حصول ضرر في مباني الشركة السورية لنقل النفط في بانياس حيث تصدعت الجدران وفصلت عن الأعمدة مع أضرار في البيوت السكنية.

- توقفت ضواغط الغاز في معمل جنوب المنطقة الوسطى وتم الكشف عليها وإعادة تشغيلها فورا.

- حدوث أضرار في قواعد الخزانات الكروية للغاز في حلب.

- لم يتم تسجيل إي إصابة بشرية لدى كوادر الوزارة.

المصدر: RT