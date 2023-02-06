الأمير محمد بن سلمان يعزي أردوغان هاتفيا بضحايا الزلزال

أفادت الرئاسة التركية بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصل بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأعرب عن تعازيه في ضحايا كارثة الزلزال.

وقالت الرئاسة التركية: "نقل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي اتصل هاتفيا بالرئيس أردوغان على خلفية الزلزال، تعازيه بمن فقدوا أرواحهم وتمنى الشفاء للمصابين".

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أوضحت أن المملكة تتابع عن كثب "مجريات الأحداث المؤسفة في كل من جمهورية تركيا، والجمهورية العربية السورية، إثر الزلزال الذي أسفر عن وفيات وإصابات".

وأعربت الوزارة في بيان، عن تضامن المملكة و"مواساتها وتعازيها للأشقاء في سوريا وتركيا".

وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة محافظة كهرمان مرعش في تركيا، فجر اليوم، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف آلاف القتلى والجرحى.

كما وصلت ارتدادات الزلزال بقوة إلى مدن شمال سوريا والعراق، وشعر بالزلزال سكان العاصمة اللبنانية بيروت.

وكاننت أقوى ارتدادات الزلزال في مدن شمال سوريا، حيث تسبب بمقتل المئات وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المباني

المصدر: RT