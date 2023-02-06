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مصرع لاعب المنتخب السوري بطل آسيا جراء الزلزال

الرياضة

مصرع لاعب المنتخب السوري بطل آسيا جراء الزلزال
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أفادت مراسلة RT نقلا عن مصادر محلية بمصرع اللاعب السوري السابق نادر جوخدار رفقة نجله تاج إثر تهدم البناء القاطن به بمدينة جبلة جراء الزلزال الذي ضرب شمال وغرب سوريا اليوم الاثنين.

ولعب جوخدار البالغ 46 عاما لنادي الوثبة السوري وخاض تجربة احتراف ناجحة مع فريق الفيصلي الأردني وساهم في عدد من البطولات التي حققها كما مثل أندية الوحدات والجزيرة في الأردن، والأنصار اللبناني، ودرب فريق السلام زغرتا اللبناني مؤخرا.

ويعد الجوخدار أحد لاعبي الفريق الذهبي لمنتخب شباب سوريا الذي حقق بطولة آسيا 1996 وكان أحد هدافي الكرة السورية آنذاك.

 كما راح ضحية الزلزال في مدينة حلب لاعب نادي العروبة بكرة السلة آلبير تنكجيان ووالدته.

مصرع لاعب المنتخب السوري بطل آسيا جراء الزلزال
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وشهدت المنطقة زلزالا مدمرا في تركيا وشمال سوريا، أسفر عن مقتل وجرح مئات الأشخاص فيما تواصل فرق الإنقاذ والدفاع المدني العمل على إخراج مئات الأشخاص من تحت الأنقاض.

وبلغت قوة الزلزال 7.8 درجات على مقياس ريختر وأسفر عن سقوط أكثر من 300 قتيل ودمر مئات المباني، ويعد الزلزال الذي ضرب سوريا هو الأعنف من عشرات السنين.

المصدر:RT

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زلزال مدمر يضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا وتهز ارتداداته منطقة شرق المتوسط.. لحظة بلحظة