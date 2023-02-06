بعد الزلزال المدمر.. 40 مصارعا تركيا تحت الأنقاض

أعلن قصاب أوغلو، وزير الشباب والرياضة في تركيا، عن إيقاف النشاط الرياضي والدوري التركي لكرة القدم، لأجل غير مسمى بعد الزلزال.

وأعلنت الحكومة تفعيل درجة الإنذار إلى الرابعة، والتي تعني طلب مساعدات دولية وتدخلا من الجيش التركي لمساعدة الفرق الطبية إلى المناطق المتضررة.

وقال وزير الرياضة التركي في تصريحات لموقع aydinlik: "بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد، تم الإعلان عن تأجيل جميع المباريات التي ستقام، وكذلك المباريات التي ستقام في الدوري الممتاز".

وتابع في بيان له: "تم تعليق جميع المنظمات الرياضية الوطنية التي ستعقد في بلادنا حتى صدور بيان ثان، وجميع وحداتنا ذات الصلة في حالة تأهب بتنسيق من إدارة الكوارث والطوارئ".

Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur.



İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) February 6, 2023

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وكتب المصارع الأولمبي التركي طه أجو، أن هناك بين 30 و40 مصارعا، محتجزون تحت الأنقاض، حيث طلب توجه عاجل إلى نادي المصارعة حيث وقعت الحادثة لمساعدة هؤلاء الرياضيين.

وقال نادي يني ملاطيا سبور التركي إن الاتصال انقطع مع حارس مرمى فريقه أحمد أيوب ترك أصلان بعد انهيار المبنى الذي كان يقطن فيه وأن عمليات البحث عنه ما تزال جارية.

كما قرر الاتحاد السوري لكرة القدم تأجيل كافة نشاطاته بجميع درجاته وفئاته بسبب الأوضاع الأليمة التي تعرضت لها بعض المدن السورية نتيجة الزالزال الذي ضرب المنطقة فجر يوم الاثنين.

المصدر: "وكالات"