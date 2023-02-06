السويد تعلن استعدادها لمساعدة تركيا وسوريا في مواجهة آثار الزلزال

أعلنت السويد استعدادها لتقديم المساعدة إلى تركيا وسوريا بعد كارثة الزلزال الذي ضرب البلدين وخلف خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، في صفحته على "تويتر"، إن بلاده مستعدة لتقديم يد العون وتنسيق الجهود مع تركيا وسوريا من أجل المساعدة على تجاوز آثر الزلزال.

وأضاف وزير الخارجية السويدي أن بلاده التي تترأس حاليا مجلس الاتحاد الأوروبي، ستتوجه بطلب إلى تركيا وسوريا لتنسيق جهود الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدة لمواجهة هذه الكارثة.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين تركيا والسويد شهدت توترا في الأسابيع الأخيرة، بعد عملية حرق القرآن التي نفذها سياسي يميني متطرف تحت حماية القوات الأمنية أمام مقر السفارة التركية في السويد.

وتعليقا على ذلك قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا قد تعارض انضمام السويد لحلف الناتو.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن مثل هذه الاستفزازات بالسويد المتمثلة بحرق المصحف الشريف، هدفها عرقلة انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي.

المصدر: وكالات