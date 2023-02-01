السويد: الدين ليس جزءا من بروتوكول الانضمام إلى الناتو

صرح وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم بأن قضايا الدين لا تعتبر جزءا من بروتوكول انضمام السويد إلى حلف الناتو.

ونقلت إذاعة Radio Sweden السويدية عن الوزير قوله إن "السويد لن توافق على حل وسط في ما يخص حرية التعبير وسيادة القانون، وأن الدين ليس جزءا من الاتفاق الذي تم التوقيع عليه والذي يمهد الطريق لانضمام السويد وفنلندا إلى الناتو".

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وجاء ذلك ردا على تصريحات وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بأن أنقرة لا ترى من جانب السويد خطوات لتنفيذ التزاماتها بشأن العضوية في الناتو.

وفي الوقت ذاته قال إردوغان أن تركيا قد توافق على انضمام فنلندا إلى الناتو، وترفض انضمام السويد للحلف.

ويأتي ذلك في أعقاب إحراق السياسي اليميني المتطرف الدنماركي راسموس بالودان نسخة من القرآن أمام السفارة التركية في ستوكهولم. وعرقلت تركيا عملية انضمام السويد إلى الناتو ردا على ذلك.

المصدر: نوفوستي