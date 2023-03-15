"رويترز" تكشف عن الموعد المحتمل لمصادقة تركيا على طلب انضمام فنلندا لحلف الناتو

أفادت وكالة Reuters، بأن تركيا قد توافق على طلب انضمام فنلندا إلى حلف الناتو، قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع عقدها في مايو المقبل، بمعزل عن طلب السويد.

وأوضحت الوكالة، نقلا عن مسؤولين أتراك، "أن تركيا تخطط للموافقة على طلب فنلندا للانضمام إلى حلف الناتو، بمعزل عن الطلب السويدي، قبيل انتخابات الـ 14 من مايو".

وأضافت الوكالة، أن المسؤولين رجحوا مصادقة البرلمان التركي على الطلب الفنلندي لعضوية الحلف، منتصف أبريل القادم، قبل الانتخابات.

وتقدمت فنلندا والسويد بطلب للانضمام إلى حلف الناتو، في شهر مايو 2022، لكن أنقرة منعت عملية انضمامهما، وطالبتهما بإعلان المنظمات الكردية المتواجدة على أراضيهما "منظمات إرهابية"، وتسليم تركيا أكثر من 33 متهما بالإرهاب، أو بالمشاركة في محاولة الانقلاب في تركيا في عام 2016.

وتصاعدت حدة التوتر في العلاقات التركية السويدية، عقب حرق زعيم حزب "هارد لاين" اليميني المتطرف، راسموس بالودان، للقرآن الكريم، أمام مبنى السفارة التركية في ستوكهولم في الـ 21 من يناير.

ومن جانبه، صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنه لا ينبغي على السويد أن تعول على موافقة تركيا على طلب انضمامها إلى حلف الناتو، بسبب سماحها للإجراءات المناهضة لتركيا في أراضيها.

المصدر: نوفوستي + RT