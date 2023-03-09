تركيا والسويد وفنلندا تتفق على الاجتماع مجددا قبل قمة "الناتو"

أعلن حلف "الناتو" أن السويد وفنلندا أجريتا مشاورات مع تركيا حول عضويتهما في "الناتو"، وأن الدول الثلاث اتفقت على الاجتماع مجددا قبل قمة الحلف في العاصمة الليتوانية في يوليو المقبل.

وعقد اجتماع ثلاثي لممثلي السويد وفنلندا وتركيا، برئاسة الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، يوم الخميس، في مقر الناتو ببروكسل، وخصص لمناقشة قضايا التصديق على الطلبات المقدمة من السويد وفنلندا لاستكمال إجراءات الانضمام إلى "الناتو".

وأشار البيان: "ناقش ممثلو تركيا وفنلندا والسويد الخطوات الملموسة التي تم اتخاذها بالفعل وفقا للمذكرة الثلاثية، ووفقا لهذه المذكرة، لا توجد الآن قيود على توريد الأسلحة فيما بينهم، فقد زادوا بشكل كبير من التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وتعمل السويد حاليا على تشديد التشريعات المناهضة للإرهاب، ورحبت جميع الأطراف بالتقدم المحرز... وافقت تركيا والسويد وفنلندا على مواصلة التعاون بهذا الشكل والاجتماع مرة أخرى قبل قمة العاصمة الليتوانية فيلنيوس".

وأوضح ستولتنبرغ، أنه لا توجد ضمانات حتى الآن بشأن توقيت انضمام السويد وفنلندا إلى التحالف، "لكن من المهم استكمال عملية التصديق هذه في أقرب وقت ممكن".

وذكر ستولتنبرغ في تصريحاته أن قرار المصادقة على طلبات الدول المرشحة يتم اتخاذه من قبل جميع حلفاء الناتو، كما أعرب عن ثقته في أن "السويد ستصبح عضوا في الناتو، لكن السؤال يبقى مطروحا متى سيحدث ذلك؟"

وأكد أنه يعتبر الهدف من الاجتماع في بروكسل في 9 مارس فرصة "للالتقاء ومناقشة الوضع ومحاولة الوصول إلى موقف مشترك".

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المصدر: نوفوستي