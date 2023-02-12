"الناتو" يعلن تعرض مواقعه الإلكترونية للاختراق

أعلن متحدث باسم "الناتو" يوم الأحد، أن مواقع الحلف الإلكترونية تعرضت للاختراق إثر هجوم إلكتروني.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن المتحدث، يوم الاثنين، إن "مواقع الحلف الإلكترونية تعرضت للاختراق".

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وأشار تقرير الوكالة إلى أن الناتو أصبح هدفا لهجوم قراصنة.

هذا، وقال الحلف إن الهجوم طالت عدة مواقع في وقت واحد.

وأشار ممثل الناتو إلى أن خبراء الإنترنت في الحلف يشاركون بنشاط فيما حدث.

ويأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان إعلان وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، تعرض موقعها بنسخه متعددة اللغات لسلسلة من الهجمات السيبرانية، مصدرها الجغرافي إسرائيل والمغرب وبعض المناطق في أوروبا.

وقالت الوكالة الرسمية في بيان يوم الأحد، إن "الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء الجزائرية بنُسخه متعددة اللغات يتعرض منذ ساعات إلى سلسلة من الهجمات السيبرانية الحادة والتي تستهدف اختراقه، ما دفع إلى حجبه مؤقتا".

وأضافت أن هذه الهجمات السيبرانية تندرج في إطار الحرب الإعلامية والإلكترونية التي تستهدف البلاد.

المصدر: وكالات