وكالة الأنباء الجزائرية: موقعنا يتعرض لسلسلة هجمات سيبرانية حادة من إسرائيل والمغرب

أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأحد، تعرض موقعها الالكتروني بنسخه متعددة اللغات منذ ساعات لسلسلة من هجمات سيبرانية الحادة، والتي تستهدف اختراقه مما دفع إلى حجبه مؤقتا.

وأوضحت الوكالة الأنباء الجزائرية، في بيان لها، أن "هذه السلسلة من الهجمات الحادة اتضح أن مصادرها الجغرافية من الكيان الصهويني المحتل والمغرب وبعض المناطق من أوروبا".

وأضاف :"سمحت لتدابير والأنظمة التقنية للوكالة بصد هذه السلسلة الهجمات الحادة التي مازالت متواصلة والحيلولة دون تمكن الإختراق السيبراني من بلوغ قاعدة البيانات".

المصدر: النهار الجزائرية