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هنغاريا تؤجل التصويت على عضوية السويد وفنلندا في الناتو

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هنغاريا تؤجل التصويت على عضوية السويد وفنلندا في الناتو
Legion-Media
السويد وفنلندا
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تأجل تصويت طال انتظاره في هنغاريا مجددا على انضمام السويد وفنلندا للناتو بعد مقترح من مسؤول حكومي بارز.

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وفي خطاب نشره موقع الأخبار المجري "إتش جيه في دوت أورغ" الثلاثاء، طلب نائب رئيس الوزراء سولت سيمين، تأجيل جلسة برلمانية من المقرر أن تبدأ في 20 مارس.

وكان من المتوقع أن يصوت المشرعون على انضمام دولتي الشمال الأوروبي إلى التحالف العسكري لمدة أسبوع.

وأشار إلى مفاوضات مستمرة بين المجر والمفوضية الأوروبية حول انتهاكات بودابست المزعومة لمتطلبات سيادة القانون كسبب للتأجيل.

ويتعين على رئيس البرلمان وهو عضو في الائتلاف الحاكم الموافقة على طلب التأجيل.

وتظل هنغاريا دولة الناتو الوحيدة بخلاف تركيا التي لم توافق على انضمام الدولتين الشماليتين بعد للناتو، والتأجيل هو الثاني في غضون أسبوعين.

المصدر: أ ب

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