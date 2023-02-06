فرق الأمم المتحدة تقدم المساعدات لكل من تركيا وسوريا لتلافي آثار الزلزال

صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأن المنظمة ملتزمة بدعم الاستجابة للزلزال في تركيا وسوريا، وفرقنا تعمل بنشاط لتخفيف معاناة الناس على الأرض.

وقال الأمين العام: "الأمم المتحدة ملتزمة تماما بدعم الاستجابة.. وفرقنا موجودة على الأرض لتقييم الاحتياجات وتقديم المساعدة".

وأضاف: "نعتمد على المجتمع الدولي لمساعدة آلاف الأسر المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية، والتي كان العديد منها في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية في المناطق التي يصعب الوصول إليها".

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب تركيا، وبحسب آخر المعطيات، قُتل 1498 شخصا، وأصيب 7634 آخرون.

كما وردت أنباء عن أضرار في عدة مناطق سورية، كما شعرت بهزات أرضية في العاصمة اللبنانية بيروت، وبلغ عدد الضحايا في الوقت الحالي بسوريا أكثر من 700 شخص، وأصيب ما يقرب من 1300.

المصدر: نوفوستي