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فرانس برس: عدد قتلى الزلزال المدمر في سوريا يرتفع إلى أكثر من 1300 شخص في حصيلة غير نهائية

سائح خليجي يوثق لحظة وقوع زلزال تركيا المدمر من داخل الفندق (فيديو)

مجتمع

سائح خليجي يوثق لحظة وقوع زلزال تركيا المدمر من داخل الفندق (فيديو)
AFP
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة وقوع الزلزال بعد أن سجلها أحد السياح الخليجيين فجر اليوم الاثنين من داخل غرفته الفندقية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث تم فيه رصد ارتجاج الغرفة، وخروج السائح منها

و فجر اليوم الاثنين، ضرب زلزال مدمر بقوة  7.7 مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفا حتى الآن مئات الضحايا ودمارا كبيرا.

المصدر: "سبق" +RT

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زلزال مدمر يضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا وتهز ارتداداته منطقة شرق المتوسط.. لحظة بلحظة