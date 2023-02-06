بتوجيهات محمود عباس.. فلسطين توعز بإرسال فرق للمشاركة في إنقاذ ضحايا زلزال تركيا وسوريا

بتوجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أوعز رئيس الوزراء ، محمد اشتية، بإرسال فرق للمشاركة بعمليات الإنقاذ من تداعيات الزلزال الذي ضرب مناطق في سوريا وتركيا.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأنه بتوجيهات من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أوعز رئيس الوزراء محمد اشتية بإرسال فرق من الدفاع المدني وطواقم طبية، للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في تركيا وسوريا صباح اليوم الاثنين، مخلفا آلاف القتلى والمصابين وأضرارا مادية كبيرة.

وقال محمد اشتية: "إنه تم إجراء الترتيبات اللازمة لوصول فرق الإنقاذ مع الدولتين السورية والتركية لتسهيل الوصول إلى المناطق المنكوبة وتقديم المساعدة لضحايا الزلزال".

وقدم رئيس الوزراء تعازيه لأسر الضحايا، معربا عن أمله بالشفاء للمصابين.

المصدر: "وفا"