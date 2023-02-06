مصر ترصد هزتين جديدتين في نفس التوقيت

كشف مسؤول مصري عن وقوع هزتين جديدتين في مصر، في نفس الوقت بقوة متفاوتة قرب رفح.

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وكشف الدكتور محمد عبد الحي، مسؤول شبكة الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ محطات الشبكة القومية للزلازل والتابعة للمعهد، سجلت هزتين أرضيتين جديدتين، بموقع زلزال اليوم، على بعد 750 كم شمال رفح.

وقال عبد الحي، في تصريح لـ"بوابة أخبار اليوم": "تلك الهزات الأرضية وقعت في الساعة 3:30 مساء بالتوقيت المحلي، بقوة 4,8 و 4,89 ريختر، وعلى عمق 13 و14,5 كم".

وأضاف أن "الهزّات غير محسوسة ولا تُشكل أي خطورة، ولم تخلّف أي خسائر مادية في الأرواح أو الممتلكات".

وتابع: "مازالت توابع زلزال اليوم مستمرة خلال الساعات المقبلة".

المصدر: أخبار اليوم