مصر تقرر إرسال مساعدات لسوريا وتركيا بعد الزلزال المدمر

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، أجرى اتصالا مع نظيره السوري فيصل المقداد، لتقديم العزاء في ضحايا الزلزال المروع الذي تعرضت له سوريا اليوم.

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وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية نقل إلى نظيره السورى قرار الحكومة المصرية بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة تضامناً مع الجمهورية العربية السورية في مواجهة تداعيات تلك الكارثة.

كما أعرب وزير الخارجية عن خالص التمنيات بنجاح جهود الإنقاذ الجارية، والشفاء العاجل للمصابين.

هذا، وقد أعرب وزير خارجية سوريا عن خالص الشكر والتقدير للدعم المصرى لسوريا فى مواجهة تلك الكارثة، ومبادرة السيد سامح شكرى بالاتصال.

كما أجرى وزير الخارجية المصري اتصالا مع وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أغلو، لتقديم العزاء لحكومة وشعب تركيا في ضحايا الزلزال المروع الذي تعرضت له تركيا، ونقل خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية أخطر نظيره التركي أن مصر قررت توجيه مساعدات إغاثية عاجلة تضامناً مع الدولة التركية والشعب التركي الشقيق في مواجهة تداعيات تلك الكارثة، متمنياً نجاح جهود الإنقاذ الجارية.

المصدر: RT