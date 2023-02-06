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حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا تتجاوز 3700 قتيلا في حصيلة غير نهائية

الرئيس التونسي يأمر بإرسال مساعدات عاجلة لكل من سوريا وتركيا

أخبار العالم العربي

الرئيس التونسي يأمر بإرسال مساعدات عاجلة لكل من سوريا وتركيا
AFP
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أفادت الرئاسة التونسية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس قيس سعيد أمر بإرسال مساعدات عاجلة لكل من سوريا وتركيا جراء الزلزال المدمر، حيث ستتولى طائرات عسكرية نقل هذه المساعدات للبلدين.

وأعربت تونس عن تضامنها التام مع أشقائها في كل من سوريا وتركيا على إثر الزلزال المدمّر الذي جد صباح اليوم، وأسفر عن خسائر بشرية ومادية هائلة.

وتقدمت تونس بأخلص التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى عائلات الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين والجرحى، وتسأل الله تعالى أن يحفظ الشعبين السوري والتركي الشقيقين من كل مكروه، مؤكدة استعدادها لتقديم يد العون والمساهمة في دعم الجهود المبذولة في هذه الظروف الصعبة من أجل تجاوز تداعيات هذه المأساة الإنسانية.

و فجر اليوم الاثنين، ضرب زلزال مدمر بقوة  7.7 مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفا حتى الآن مئات الضحايا ودمارا كبيرا.

المصدر: "موزاييك إف إم"

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زلزال مدمر يضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا وتهز ارتداداته منطقة شرق المتوسط.. لحظة بلحظة