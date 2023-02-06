مقاطع فيديو توثق انهيار مبان والدمار الهائل في سوريا وتركيا إثر الزلزال (فيديوهات)

نشرت قناة "TRT" التركية مقاطع فيديو توثق حجم الدمار الذي خلفه الزلزال المدمر وضرب تركيا وطالت آثاره سوريا، وفيديوهات لانهيار بعض المباني.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع الفيديو، معربين عن حزنهم وأسفهم لهذا الحادث الأليم.

#شاهد | لقطات تظهر حجم الدمار الذي تعرضت له مدينة #هاتاي بعد الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا pic.twitter.com/NJLHUSx0Kh — TRT عربي (@TRTArabi) February 6, 2023

#شاهد | لقطات جوية تُظهر حجم الدمار الذي تعرض له الشمال السوري بعد الزلزال العنيف الذي خلّف مئات الضحايا والمصابين ومئات العالقين تحت الأنقاض#زلازل_تركيا#TurkiyeQuakespic.twitter.com/oZoAUjA91g — TRT عربي (@TRTArabi) February 6, 2023

#شاهد | مقتل ما لا يقل عن 968 شخصاً وإصابة أكثر من 2400 في سوريا بعد سلسلة من الزلازل القوية التي ضربت مدناً بالشمال السوري والجنوب التركي pic.twitter.com/U5hTxwRzVi — TRT عربي (@TRTArabi) February 6, 2023

و فجر اليوم الاثنين، ضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفا حتى الآن مئات الضحايا ودمارا كبيرا.

المصدر: RT