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حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا تتجاوز 3660 قتيلا في حصيلة غير نهائية

مقاطع فيديو توثق انهيار مبان والدمار الهائل في سوريا وتركيا إثر الزلزال (فيديوهات)

أخبار العالم

مقاطع فيديو توثق انهيار مبان والدمار الهائل في سوريا وتركيا إثر الزلزال (فيديوهات)
AFP
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نشرت قناة "TRT" التركية مقاطع فيديو توثق حجم الدمار الذي خلفه الزلزال المدمر وضرب تركيا وطالت آثاره سوريا، وفيديوهات لانهيار بعض المباني.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع الفيديو، معربين عن حزنهم وأسفهم لهذا الحادث الأليم.

و فجر اليوم الاثنين، ضرب زلزال مدمر بقوة  7.7 مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفا حتى الآن مئات الضحايا ودمارا كبيرا.

المصدر: RT

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زلزال مدمر يضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا وتهز ارتداداته منطقة شرق المتوسط.. لحظة بلحظة