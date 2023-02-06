"حزب الله" يصدر بيانا بخصوص زلزال تركيا المدمر ويوجه دعوة لكل الدول والحكومات والمنظمات

أصدر "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين بيانا أعرب فيه عن تضامنه وتعاطفه مع الشعبين السوري والتركي إثر الزلزال المدمر.

وفي بيانه، أعرب "حزب الله" عن "تضامنه وتعاطفه مع الشعبين السوري والتركي في المصاب الكبير الذي نزل بهم جرّاء الزلزال المدمر الذي حصل فجر اليوم وأدّى إلى سقوط آلاف الضحايا والجرحى في البلدين الشقيقين".

ودعا "كل الدول والحكومات والمنظمات الدولية والإنسانية إلى المبادرة الفورية بتقديم يد العون والمساعدة بكلّ المجالات الممكنة لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض وإسعاف الجرحى وانتشال الضحايا وإيواء المُشرّدين، ووضع كل الإمكانات المُتاحة للتخفيف من المعاناة والظروف الصعبة التي يعيشها البلدان جراء هذه الكارثة".

وختم البيان: "نسأل الله العلي القدير الرحمة للضحايا وأن يُسكنهم فسيح جنانه وأن يعافي المصابين ويُبلسم آلام الشعبين العزيزين ويتلطف بهم، إنّه لطيف خبير".

وقد ضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 فجر اليوم مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفا حتى الآن آلاف الضحايا ودمارا كبيرا.

المصدر: "المنار"