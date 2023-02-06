عساه حيا يرزق.. الدولي الغاني أتسو تحت الأنقاض بعد الزلزال المدمر في تركيا

يتواجد الدولي الغاني كريستيان أتسو تحت الأنقاض جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرق تركيا يوم الاثنين، وفق ما أعلن نائب رئيس نادي هاتاي سبور التركي الذي يحترف فيه اللاعب.

وقال نائب الرئيس مصطفى عزت لقناة "بلاي سبور" التركية على يوتيوب "تانر صفوت (المدير الرياضي للفريق) وكريستيان أتسو لا يزالان تحت الأنقاض".

وتابع "يحاولان الهرب".

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من جهته، قال الاتحاد الغاني لكرة القدم عبر حسابه على "تويتر": "نصلي من أجل لاعب غانا الدولي كريستيان أتسو وضحايا الزلزال في تركيا وسوريا. نواصل جهودنا للتواصل مع مسؤولي هاتاي سبور والاتحاد التركي لكرة القدم نظرا لصعوبة الوضع".

وتابع "أفكارنا وصلواتنا مع كريستيان أتسو وإخواننا وأخواتنا في تركيا وسوريا. نبقى آملين بأخبار إيجابية".

من جهته قال الرئيس الغاني نانا أفوكو-أدو عبر "تويتر": "صلواتنا وقلوبنا مع الناجين ونصلي لإيجاد مواطننا الغاني كريستيان أتسو معافا سليما".

وكان أتسو (31 عاما) انضم في سبتمبر الماضي من الرائد السعودي إلى هاتاي سبور.

وأمضى أتسو خمسة مواسم في نيوكاسل بين 2016 و2021 قبل أن ينتقل إلى نادي الرائد السعودي.

المصدر: أ ف ب