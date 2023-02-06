الأمين العام لجامعة الدول العربية يعزي الشعب السوري

عزى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الشعب السوري، إثر وقوع مئات الضحايا نتيجة الزلزال المدمر الذي وقع صباح اليوم الاثنين.

أعزي #الشعب_السوري في وفاة ضحايا #الزلزال المدمر. وأدعو المجتمع الدولي إلي تقديم الدعم والمساعدة المطلوبين لغوث المنكوبين من جراء هذه الكارثة الإنسانية.#سوريا#زلزال_سوريا#هزه_ارضية — الأمين العام لجامعة الدول العربية (@lassecgen) February 6, 2023

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وقال أبو الغيط: "أعزي الشعب السوري في وفاة ضحايا الزلزال المدمر. وأدعو المجتمع الدولي إلي تقديم الدعم والمساعدة المطلوبين لغوث المنكوبين من جراء هذه الكارثة الإنسانية".

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.9 فجر اليوم مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفا حتى الآن مئات الضحايا ودمارا كبيرا.

المصدر: RT