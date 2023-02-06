لحظات مؤثرة لأحد عناصر الدفاع المدني في مدينة إدلب السورية (فيديو)

وثق مقطع فيديو، اللحظات الأليمة التي عاشها أحد أفراد الدفاع المدني، في مدينة إدلب السورية، بعد عجزه عن تقديم يد العون، إثر الزلزال الذي ضرب المدينة فجر اليوم الاثنين.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بأن عدد قتلى الزلزال في سوريا ارتفع إلى 1300 شخص اعتمادا على بيانات وزارة الصحة السورية وفرق إنقاذ في الشمال السوري في حصيلة جديدة غير نهائية.

وأعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد القتلى الى 593 وإصابة 1411 آخرين في حصيلة غير نهائية في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس. كما أفادت فرق الانقاذ العاملة في مناطق الشمال، بمقتل 700 شخص وإصابة أكثر من ألفين آخرين.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب تركيا، وبحسب آخر المعطيات، قُتل ما يزيد عن 2000 شخص، وأصيب 7634 آخرون.

كما وردت أنباء عن أضرار في عدة مناطق سورية، كما شعرت بهزات أرضية في العاصمة اللبنانية بيروت، وبلغ عدد الضحايا في الوقت الحالي بسوريا أكثر من 1000 شخص، وأصيب ما يقرب من 1300.

المصدر: RT