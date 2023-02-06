الرئيس الجزائري يوعز بإرسال فريق من الحماية المدنية لمساعدة تركيا

أمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، بإرسال فريق من الحماية المدنية إلى تركيا، بعد الزلزال المدمر الذي ضربها.

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وأفاد الإعلام الجزائري بأن الفريق يتكون من 89 عنصر حماية مدنية وأطباء وفريق تقني يصل مساء اليوم إلى تركيا.

وقد أشرف وزير الداخلية، بالوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للحماية المدنية، على إرسال الفريق إلى تركيا.

وفجر اليوم الاثنين، ضرب زلزال مدمر بقوة 7.4 مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفا حتى الآن مئات الضحايا ودمارا كبيرا.

المصدر: "النهار" الجزائرية