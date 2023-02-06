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حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا تتجاوز 3700 قتيلا في حصيلة غير نهائية

الرئيس الجزائري يوعز بإرسال فريق من الحماية المدنية لمساعدة تركيا

أخبار العالم العربي

الرئيس الجزائري يوعز بإرسال فريق من الحماية المدنية لمساعدة تركيا
AFP
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أمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، بإرسال فريق من الحماية المدنية إلى تركيا، بعد الزلزال المدمر الذي ضربها.

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وأفاد الإعلام الجزائري بأن الفريق يتكون من 89 عنصر حماية مدنية وأطباء وفريق تقني يصل مساء اليوم إلى تركيا.

وقد أشرف وزير الداخلية، بالوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للحماية المدنية، على إرسال الفريق إلى تركيا.

وفجر اليوم الاثنين، ضرب زلزال مدمر بقوة 7.4 مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفا حتى الآن مئات الضحايا ودمارا كبيرا.

المصدر: "النهار" الجزائرية

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زلزال مدمر يضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا وتهز ارتداداته منطقة شرق المتوسط.. لحظة بلحظة