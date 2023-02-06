المديرية العامة للآثار والمتاحف بسوريا: تضرر قلعة حلب التاريخية جراء الزلزال المدمر

أفادت المديرية العامة للآثار والمتاحف بتضرر قلعة حلب التاريخية جراء الزلزال المدمر الذي وقع فجر اليوم الاثنين.

وقال همام سعد، المدير العام لمديرية المتاحف والمعالم السياحية والآثار في سوريا: "قلعة حلب التي تعد موقع التراث العالمي لليونسكو تضررت جراء الزلزال.. تلقينا تقارير عن حدوث صدع في قلعة حلب وأرسلنا فريقا من المختصين لتفقد الموقع وتقييم الأضرار".

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين عن مئات القتلى والجرحى في محافظات حلب، اللاذقية، حماة، وطرطوس جراء الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة جنوبي تركيا وشمال وغرب سوريا وهزت ارتداداته منطقة شرق المتوسط.

المصدر: نوفوستي