معهد البحوث الفلكية المصري: زلزال بقوة 7.7 على مقياس ريختر ضرب البلاد

قال معهد البحوث الفلكية المصري إن زلزالا بقوة 7.7 على مقياس ريختر ضرب البلاد في وقت وقعت فيه هزات قوية في سوريا ولبنان، على خلفية الزلزال الكبير جنوبي تركيا.

إقرأ المزيد

ولم يرد ما يفيد بوقوع أية خسائر في الأرواح والممتلكات، إذ أكد مسؤولو محافظة البحر الأحمر عدم تلقيهم أي بلاغات بشأن وقوع أضرار في المنشآت أو المباني أو خسائر بشرية، بعد تعرض منطقة البحر الأحمر وخليج السويس لهزة أرضية في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

ولم يعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أي تفاصيل تتعلق بوجود توابع لزلزال الغردقة، وهو ما يجعل حدوث توابع له أمر غير وارد.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي، أنباء عن حدوث زلزال شعر به سكان القاهرة، وكتب عدد كبير من النشطاء على صفحاتهم أن الزلزال الذي شعر به سكان العاصمة كان قويا واستمر لثواني معدودة.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن زلزالا بقوة 7.9 درجات ضرب جنوب تركيا قرب مدينة غازي عنتاب، وفق المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي.

ووقع الزلزال الساعة 4:17 (01:17 ت غ) على عمق نحو 17.9 كلم.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن هزة أرضية أخرى بقوة 6.5 درجات، مركزها ولاية غازي عنتاب، ضربت جنوبي تركيا الساعة 04.36 بتوقيت تركيا.

كما أظهرت لقطات فيديو خروج عدد من الأهالي الى الشوارع في سوريا ولبنان جراء الهزة الأرضية القوية الناتجة عن زلزال قوي ضرب تركيا.

المصدر: وكالات