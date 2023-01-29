مفوضة حقوق الإنسان الروسية تتوجه برسالة إلى المنظمات الدولية

توجهت مفوضة حقوق الإنسان الروسية، تاتيانا موسكالكوفا، برسالة إلى الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، مطالبة بمنع انتهاك حقوق الإنسان.

واعتبرت موسكالكوفا، قصف قوات كييف مستشفى نوفوأيدار في جمهورية لوغانسك خرقا لاتفاقية جنيف.

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وقالت عبر "تلغرام"، أن قصف الأهداف المدنية يعتبر جريمة بحق الإنسانية، مشيرة إلى أن قوات كييف تنتهك المادة 18 من اتفاقية جنيف لعام 1949 بشكل مستمر.

وأوضحت أن اتفاقية جنيف تنص على عدم جواز قصف المستشفيات، ومؤسسات الرعاية الصحية، بأي شكل من الأشكال، وتعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها القانون الدولي.

جاءت تصريحات مفوضة حقوق الإنسان الروسية، عقب استهداف قوات كييف لأحد مشافي نوفودار، في جمهورية لوغانسك، في الـ 28 من يناير، باستخدام منظومة "هيمارس" الأمريكية متعددة الإطلاق، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 24.

المصدر: نوفوستي