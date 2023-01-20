تغريم رئيس وزراء بريطانيا بسبب سوء تصرفه

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن الشرطة البريطانية فرضت اليوم الجمعة غرامة على رئيس الوزراء ريشي سوناك، بسبب خلعه حزام الأمان لتصوير مقطع لنشره بمواقع التواصل من على متن سيارة متحركة.

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وأوضحت قوة شرطة لانكشاير أنها نظرت في المقطع المصور الذي "يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر شخصا لا يرتدي حزام الأمان، أثناء وجوده في سيارة متحركة في لانكشاير".

وأشارت القوة، دون تسمية سوناك، إلى أنها "أصدرت عرضا مشروطا بعقوبة ثابتة لرجل من لندن يبلغ من العمر 42 عاما".

هذا واعتذر سوناك البالغ من العمر 42 عاما، لارتكابه "خطأ في التقدير"، أثناء تصويره رسالة على "إنستغرام" من المقعد الخلفي لسيارة حكومية رسمية خلال زيارته لشمال غرب إنجلترا يوم أمس الخميس.

تجدر الإشارة إلى أن القانون في المملكة المتحدة يفرض عقوبة تصل إلى 500 جنيه إسترليني (620 دولارا) لعدم ارتداء حزام الأمان، إذ يعني العرض المشروط أن الشخص الذي تم تغريمه يقر بالذنب لكنه لا يذهب إلى المحكمة، فيما لم تحدد الشرطة مقدار الغرامة التي عوقب بها سوناك.

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تغريم سوناك خلال مسيرته السياسية، إذ أنه في العام الماضي، عندما كان وزيرا للخزانة، تم تغريمه بمبلغ 50 جنيها إسترلينيا لخرقه قواعد الإغلاق أثناء جائحة فيروس كورونا، على خلفية حضوره حفلا قصيرا داخل مكاتب الحكومة، حيث كان أحد عشرات المسؤولين الذين تم تغريمهم على خلفية فضيحة "بارتي غيت"، والتي شملت رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون.

المصدر: "أ ب"