رئيس الوزراء البريطاني يعتذر عن سوء تصرفه بسيارة متحركة

اعتذر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، يوم الخميس، بعد خلعه حزام الأمان لتصوير مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي في سيارة متحركة.

إقرأ المزيد

وأوضح جيمي ديفيز، المتحدث باسم سوناك، أن رئيس الوزراء "ارتكب خطأ في التقدير" أثناء تصويره رسالة على "إنستغرام" من مؤخرة سيارة حكومية رسمية خلال زيارة لشمال غرب إنجلترا، مشيرا إلى أن سوناك "يتقبل هذا الخطأ تماما ويعتذر عنه".

وتابع: "رئيس الوزراء يعتقد أنه ينبغي للجميع ارتداء حزام الأمان".

جدير بالذكر أن القانون في المملكة المتحدة يفرض عقوبة تصل إلى 500 جنيه إسترليني (620 دولارا) لعدم ارتداء حزام الأمان.

كما أثارت ترتيبات سفر سوناك انتقادات ضده بعد أن تبين أنه استقل رحلة مدتها 28 دقيقة على متن طائرة مموّلة من أموال دافعي الضرائب من الشمال الغربي إلى شمال شرق إنجلترا خلال ترويجه لتمويل حكومي لمشروعات مجتمعية يوم الخميس.

المصد: "أ ب"