مجموعة "إيكيا" ترفض تعويض عمال مصانعها الروس

رفضت مجموعة "إيكيا"، الامتثال لمطالب عمال مصنعيها في منطقتي لينينغراد وكيروف، الذين يطالبون بالمكافأة السنوية، والحفاظ على الوظائف أثناء تغيير الملكية، وتعويضات عند الفصل.

وفي أوائل ديسمبر، قام أكثر من 500 موظف في مصانع "إيكيا" في منطقتي لينينغراد وكيروف بالتسجيل لمطالبة الشركة بتجميع مكافأة "شكرا لك" السنوية والاحتفاظ بالوظائف أثناء تغيير الملكية ودفع ثمانية رواتب في حالة الفصل.

وصرح منظم نقابة الصناعات الخشبية ألكسندر إيلاريونوف، بأنه تم إرسال هذه المطالب من قبل النقابات العمالية لكلا المصنعين الروسيين إلى الشركات الأم لنقلها لاحقًا إلى مكتب "إيكيا" في السويد.

وقالت نقابة "إيكيا" بمدينة تخيفن: "رفضت مجموعة إيكيا الدولية المطالب المشتركة لعمال مصانع ايكيا في تخيفن وفياتكا".

وبدأت "إيكيا" في 9 نوفمبر، بإزالة شعارها من منتجات المصانع في روسيا قبل بيعها، ومن المتوقع أن تستغرق عملية إزالة العلامات التجارية شهرين.

وفي أكتوبر، بدأ ممثلو المشترين المحتملين لمصانع "إيكيا" في روسيا بزيارتهم بشرط عدم الكشف عن هويتهم بالكامل.

ووفقًا للبيانات المالية للشركة، خفضت "إيكيا" عدد موظفيها في مرافق التصنيع الروسية الأربعة وبدأت عملية العثور على مالك جديد لها، وتقول الشركة إنها تتوقع العثور على مشتر لأصولها في روسيا بحلول أوائل عام 2023.

المصدر: نوفوستي