الولايات المتحدة تسجل أكثر من 107 وفيات بجرعات مخدرات زائدة عام 2021

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن أكثر من 107 آلاف أمريكي ماتوا بجرعات زائدة من المخدرات عام 2021، في رقم قياسي مأساوي جديد بوفيات الجرع الزائدة.

وقالت الدكتورة نورا فولكو، مديرة المعهد الوطني لمكافحة المخدرات، إن الأرقام الأخيرة "صادمة حقا".

وكشف التقرير أن عام 2021 سجل حالة وفاة بجرعة مخدر زائدة في الولايات المتحدة كل خمس دقائق. وتمثل النسبة زيادة 15 بالمائة عن الرقم القياسي السابق الذي سجل قبلها بعام.

أصدر البيت الأبيض بيانا يصف فيه تسارع وتيرة الوفيات بسبب جرعة المخدر الزائدة "بغير المقبول"، ودعا لتبني استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات كان قد أعلن عنها مؤخرا.

كما دعا لاتخاذ إجراءات مثل ربط مزيد من الناس بالعلاج وعرقلة تهريب المخدرات وتوسع الوصول لأدوية تمنع وقوع وفيات الجرعة الزائدة ومنها نالوكسون.

ارتفعت نسب وفيات الجرعة الزائدة من المخدر في الولايات المتحدة كل عام على مدار عقدين. بدأت الزيادة في التسعينات بمخدرات تتضمن المسكنات التي تحتوي على أفيون، وتبعتها موجات وفيات بسبب أنواع أخرى من المخدرات مثل الهيروين ومؤخرا الفينتانيل غير الشرعي.

العام الماضي، كانت الجرعات الزائدة الفنيتانيل وأدوية مسكنات أفيونية أخرى السبب في وقوع 71 ألف وفاة، بزيادة 23 بالمائة عن العام السابق لذلك.

وشهدت أيضا زيادة 23 بالمائة في الوفيات بسبب الجرعات الزائدة من الكوكايين و34 بالمائة زيادة في الوفيات التي تضمنت مخدر الميث والمنشطات الأخرى.

المصدر: AP