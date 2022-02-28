وزير الخارجية الإسرائيلي: سنصوت في الأمم المتحدة لصالح قرار يدين روسيا

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أن تل أبيب ستصوت في الأمم المتحدة على قرار مضاد لـ"الغزو الروسي لأوكرانيا".

وقال لابيد بهذا الشأن: "اليوم هو اليوم الخامس للحرب في أوكرانيا. ستصوت الأمم المتحدة اليوم أو غدا على قرار يدين الغزو الروسي لأوكرانيا. ستشارك إسرائيل في رعاية القرار وتصوت لصالحه، إلى جانب الأغلبية الحاسمة من دول العالم".

وبشأن العقوبات التي تعد لتفرض على روسيا، أفاد وزير الخارجية الإسرائيلي بأن تل أبيب تدرس "بدقة التأثير المحتمل للعقوبات على روسيا. أنشأنا فريقا مشتركا بين الوزارات لفحص آثار ونتائج العقوبات على الاقتصاد والسياسة الإسرائيليين. في الوقت نفسه، ستكون إسرائيل جزءا من الجهد الدولي لمساعدة الشعب الأوكراني".

وذكر لابيد أن ثلاث طائرات ستغادر قريبا "إسرائيل متجهة إلى أوكرانيا ومعها شحنة كبيرة من مساعدات الطوارئ. آلاف المعاطف والبطانيات وأكياس النوم والأجهزة الطبية والخيام وأجهزة تنقية المياه".

وبالنسبة للعلاقات مع الولايات المتحدة وروسيا، قال الوزير: "كانت الولايات المتحدة وستكون أهم حليف لنا، لكن شركاءنا الأمريكيين يدركون أيضا أن هناك نقطتين يجب أن ننتبه لهما وتطلب منا توخي الحذر. أولا، لدى إسرائيل حدود أمنية فعلية مع روسيا. روسيا هي القوة العسكرية الأكثر أهمية في سوريا، وآلية تعاوننا معهم تساعدنا في معركتنا الحازمة ضد التمركز الإيراني على حدودنا الشمالية. النقطة الثانية، هي أن حوالي 4000 إسرائيلي غادروا أوكرانيا بالفعل بمساعدة موظفي وزارة الخارجية، لكن لا يزال هناك آلاف الإسرائيليين، وحوالي 180000 شخص مؤهلين لقانون العودة".

المصدر: RT