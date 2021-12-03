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مدارس شيكاغو تعتمد لوائح جديدة ترشد "الجنس الثالث" للمراحيض

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مدارس شيكاغو تعتمد لوائح جديدة ترشد
Reuters
صورة تعبيرية
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أعلنت إدارة المدارس العامة في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية، أنها ستعلق لافتات على أبواب مراحيض المدارس تشير "للجنس الثالث".

وبحسب بيان على تويتر لمدارس شيكاغو العامة، ستخصص المدارس "منطقة محايدة بين الجنسين" (تخص الجنس الثالث) في مراحيض المدارس، من أجل احترام المساواة وسلامة الأطفال.

وقالت منظمة المدارس العامة في المدينة إنها تطلب الآن من جميع المؤسسات التعليمية اعتماد قواعد جديدة لجعل المراحيض "أكثر شمولا".

وفي أغسطس، تم اعتماد لوائح جديدة تخص "الجنس الثالث" في مدارس فرجينيا وبموجبها يتعين التعامل مع الطلاب وفقا لتفضيلاتهم الجنسية والسماح لهم باختيار الحمام وغرف تغيير الملابس الخاصة بهم.

المصدر: RT

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