مدارس شيكاغو تعتمد لوائح جديدة ترشد "الجنس الثالث" للمراحيض

أعلنت إدارة المدارس العامة في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية، أنها ستعلق لافتات على أبواب مراحيض المدارس تشير "للجنس الثالث".

وبحسب بيان على تويتر لمدارس شيكاغو العامة، ستخصص المدارس "منطقة محايدة بين الجنسين" (تخص الجنس الثالث) في مراحيض المدارس، من أجل احترام المساواة وسلامة الأطفال.

وقالت منظمة المدارس العامة في المدينة إنها تطلب الآن من جميع المؤسسات التعليمية اعتماد قواعد جديدة لجعل المراحيض "أكثر شمولا".

وفي أغسطس، تم اعتماد لوائح جديدة تخص "الجنس الثالث" في مدارس فرجينيا وبموجبها يتعين التعامل مع الطلاب وفقا لتفضيلاتهم الجنسية والسماح لهم باختيار الحمام وغرف تغيير الملابس الخاصة بهم.

ICYMI: We’re requiring all schools to adopt new signage to make our restrooms more inclusive. This is a big step forward for gender equity for our students and staff. pic.twitter.com/4JPBdd1jQy — CPS - Chicago Public Schools (@ChiPubSchools) November 30, 2021

المصدر: RT