وسائل إعلام بريطانية ترجح نشر الجيش للمساعدة في حل أزمة الوقود

ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أنه من المرجح أن يتم نشر الجيش في نهاية هذا الأسبوع للمساعدة في توصيل الوقود إلى محطات توزيعه.

وتفجرت أزمة نقص وقود في بريطانيا خلال الأيام الماضية، وسط "شراء بدافع الذعر" من سائقي السيارات القلقين.

من جهتها، أكدت شركات النفط، ومن بينها "شل"، و"إكسون موبيل"، و"غرين إنيرجي"، على أنه لا يوجد نقص في البنزين، وقالت إن الضغوط على الإمدادات ناتجة عن "ارتفاع مؤقت في طلب العملاء، وليس عن نقص في الوقود على المستوى الوطني".

واندلع الذعر بشأن الوقود بعد أن قالت شركة النفط "بي بي" الأسبوع الماضي إنها ستضطر إلى إغلاق عدد قليل من محطات الوقود "مؤقتا" بسبب نقص سائقي الشاحنات. وواجهت قلة من شركات النفط الأخرى مشاكل مماثلة في تلك المرحلة.

وتحت الضغط، قررت الحكومة البريطانية تعديل سياسة الهجرة ومنح ما يصل إلى 10500 تأشيرة عمل موقتة، من أكتوبر إلى ديسمبر، للتعويض عن النقص الحاد في عدد سائقي الشاحنات، وكذلك الموظفين في القطاعات الرئيسية للاقتصاد البريطاني.

المصدر: وكالات