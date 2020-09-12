ممثل الطائفة اليهودية في البرلمان الإيراني يدين الإساءة للنبي محمد

دان ممثل الطائفة اليهودية في مجلس الشورى الإيراني النائب همايون سامه يح، إساءة مجلة فرنسية للنبي محمد والقرآن الكريم.

وقال تصريح لوكالة "أنباء فارس"، إن "إساءة مجلة فرنسية للقرآن الكريم أمر مدان من قبل أتباع جميع الأديان وحتى الأديان مثل البوذية وغيرها".

وأضاف: "نرى ادعاءات الفرنسيين بحرية التعبير، ونلاحظ أنهم يوجهون إساءاتهم للآخرين على أنها حرية تعبير".

وتابع: "حرية التعبير مسموحة ما دامت لا تسيء للآخر، وخلاف ذلك لا يعني حرية التعبير، وإنما الاساءة للآخرين".

وتابع: "إساءة مجلة "شارلي إبدو" لنبي الإسلام جرحت مشاعر مسلمي العالم، ونحن اليهود الإيرانيون ندين هذا العمل ونعتبره غير مقبول وغير مبرر".

وختم قائلا: "بمثل هذه السلوكيات، يحاول الغرب تحويل أنظار الرأي العام إلى قضايا أخرى من أجل صرف انتباهه عن الإخفاقات السياسية والاقتصادية وغيرها والتستر عليها".

المصدر: "فارس نيوز"