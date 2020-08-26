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أردوغان: تركيا عازمة على تحصيل ما يحق لها الحصول عليه في المتوسط وإيجه والأسود

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أردوغان: تركيا عازمة على تحصيل ما يحق لها الحصول عليه في المتوسط وإيجه والأسود
Reuters
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على أن بلاده عازمة على تحصيل ما يحق لها الحصول عليه في البحار المتوسط وإيجه والأسود.

وأضاف أردوغان، اليوم الأربعاء: "لا نطمع في أراضي وسيادة ومصالح الغير، لكننا لن نتهاون مع من يستهدف أراضينا وسيادتنا"، مشددا على أن "تركيا لن تمنح الفرصة المناسبة للدول المتربصة بها".

ودعا نظرائه في البحر المتوسط "للاتزان والابتعاد عن اتخاذ خطوات خاطئة تؤدي بهم إلى الزوال".

يتبع..

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