تركيا: اليونان تتحمل مسؤولية التوتر شرق المتوسط وأنقرة لن تتردد في استخدام حق الدفاع عن النفس

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، يوم الثلاثاء، إن اليونان تتحمل وحدها مسؤولية زيادة التوتر شرق المتوسط.

وأكد وزير الخارجية أن اليونان هي السبب في التوتر في المنطقة وليست تركيا.

وأفاد تشاووش أوغلو بأن اليونان "تتصرف بشكل لا يحترم القانون الدولي"، مضيفا أنه ينصح أثينا بالتخلي عن التصرف كمدلل لدى الاتحاد الأوروبي.

كما دعا أثينا إلى التصرف بعقلانية، موضحا أن أنقرة منفتحة على الحوار.

وبين الوزير التركي أن بلاده مستعدة لكل الحلول الدبلوماسية شرق المتوسط، مشددا على أن أنقرة لن تتنازل عن حقوقها، داعيا الجميع إلى إحكام العقل.

وأردف وزير الخارجية التركي بالقول: "أنصح اليونان ألا تضع نفسها أمام سفننا الحربية بناء على رغبة بعض الدول".

وأضاف: "أقول لليونان توقفي عن الدلال، وإذا قمت بأي خطوة خاطئة، لن يكون ردنا عن طريق الخطأ، بل سنقوم بكل ما يلزم للرد عليكم".

وفي سياق حديثه، دعا تشاووش أوغلو الاتحاد الأوروبي إلى عدم التعامل بازدواجية في المعايير.

وبخصوص الاتفاق اليوناني المصري بشأن الحدود البحرية، ذكر الدبلوماسي التركي أن الاتفاق لم يخضع لأي قانون.

المصدر: RT